Алиментщик из Анивы задолжан дочери почти 400 тысяч рублей

Житель Анивского района привлечён к административной ответственности за игнорирование родительских обязательств перед своим несовершеннолетним ребёнком. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление ФССП.

Мужчина, обязанный выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание своей 7-летней дочери, умышленно не исполнял решение суда, в результате чего сумма задолженности составила 394 тыс. рублей.

Согласно проверке имущественного положения гражданина, он не имеет принадлежащего ему на праве собственности имущества и денежных средств на расчётных счетах в кредитных организациях. Мер к официальному трудоустройству сахалинец также не предпринимал, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе в виде привлечения к административной и уголовной ответственности. Более того, должник старался избегать представителей закона и неоднократно объявлялся в розыск.

В итоге, за невыплату алиментов свыше 2-х месяцев без уважительных причин неплательщик был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ: суд назначил мужчине наказание в виде 11 суток административного ареста.

Если пребывание в неволе не сломит упрямого нежелания гражданина платить алименты, это обернётся для него возбуждением уголовного дела по ст. 157 УК РФ. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, согласно данной статье, наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.