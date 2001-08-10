Судебные приставы проконсультируют корсаковцев

Главный судебный пристав Сахалинской области Андрей Кононов проведет прием граждан в Корсаковском районе. Мероприятие состоится 14 июня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 часов по адресу: ул. Флотская, д.15. Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8 (42435) 4-08-32.

Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте ФССП в разделе «Интернет-приемная».