Контрабандистку анаболиков осудят на Сахалине

Уголовное дело в отношении 46-летней южносахалинки, заказавшей с интернета стероиды, завершено. Женщина обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на дальневосточное следственное управление на транспорте.

По материалам дела, в марте 2019 года обвиняемая заказала через интернет-магазин три вида анаболических стероидов, свободный оборот которых на территории России ограничен. По словам островитянки, препараты она приобрела для личного пользования.

Противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками Сахалинской таможни в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятиях.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.