Любитель нетрезвой езды из Тымовска отработает наказание

Житель Тымовского вовремя не оплатил административный штраф за управление машиной в нетрезвом виде, в связи с чем ему назначено отбывание 20 часов обязательных работ. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное УФССП.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения мужчина лишен водительских прав и оштрафован судом по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ на сумму 30 тысяч рублей. Зная о необходимости оплаты административного штрафа в 60-дневный срок, сахалинец проигнорировал решение суда.

В связи с этим, в отделе судебных приставов по Тымовскому району было возбуждено соответствующее исполнительное производство, и за уклонение от исполнения административного наказания представителем закона в отношении неплательщика составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать сахалинца виновным и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. При этом данная мера не освобождает должника от оплаты задолженности.

В итоге, не желая сталкиваться с повторным привлечением к административной ответственности и иными мерами принудительного характера, мужчина погасил сумму задолженности в полном объёме.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не доводить ситуацию до принятия крайних мер, своевременно и добровольно оплачивать административные штрафы, а также рекомендует быть в курсе своих финансовых обязательств, проверяя себя в «Банке данных исполнительных производств».