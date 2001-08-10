Судебные приставы проконсультируют сахалинцев

День единого приема граждан пройдет в региональном управлении ФССП. 27 июня с 14.00 до 20.00 островитяне смогут обратиться в управление и его структурные подразделения, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

В Южно-Сахалинске прием граждан и представителей организаций руководством и должностными лицами аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области совместно с членом Общественного совета при Управлении будет проводиться по адресу: ул. Ленина, д. 45.

Предварительная запись ведется по телефону: 8 (4242) 72-25-02.

Отметим, у иногородних граждан есть возможность обратиться на прием к руководству управления посредством аудиосвязи. Для этого также необходимо заранее записаться по указанным телефонам, а затем в назначенный день явиться в районный отдел судебных приставов (по месту фактического проживания).

В структурных подразделениях Управления прием будут осуществлять начальники отделов и их заместители, а также судебные приставы-исполнители. Адреса и номера телефонов структурных подразделений можно найти на сайте ведомства.