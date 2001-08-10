Злостную алиментщицу из Углегорска лишили водительских прав
В отделе судебных приставов по Углегорскому району на исполнении находится исполнительное производство в отношении местной жительницы. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УФССП, женщина задолжала алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка-инвалида, от воспитания которого она отказалась. В связи с неисполнением решения суда, у сахалинки образовалась задолженность в размере 103 тысячи рублей, которую самостоятельно погашать она не торопилась.
В целях принудительного взыскания алиментов судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении пользования водительскими правами и о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля.
Это стало стимулом в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры для оплаты задолженности в полном объеме. Кроме того, сахалинка предоставила сведения о месте работы, куда представителем закона направлено постановление для удержания текущих алиментных платежей из её заработной платы.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относится к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно оплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера.
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