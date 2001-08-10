Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2019
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10:10, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Судебные приставы предлагают сахалинцам воспользоваться «личным кабинетом»

«Личный кабинет» предоставляет физическим и юридическим лицам максимум возможностей для общения с судебным приставом-исполнителем посредством электронной формы взаимодействия. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Для тех, кто стремится экономить свое время и нуждается в быстром доступе к подробной информации об исполнительном производстве, на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области существует интернет-сервис  «Личный кабинет стороны исполнительного производства», который позволяет  удаленно взаимодействовать со службой путем подачи заявлений, обращений или ходатайств.

Кроме того, данный сервис предоставляет взыскателям и должникам возможность оформления подписки на получение электронных копий процессуальных документов, вынесенных судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства, для еще более удобного взаимодействия с ведомством.

Для входа в Личный кабинет достаточно иметь учетную запись (логин и пароль) на портале госуслуг.

Более подробная информация размещена на официальном сайте службы.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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