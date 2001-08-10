Арест автомобиля побудил охинца оплатить долг по налогам

Житель Охи оплатил задолженность по налоговым платежам, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

В отделе судебных приставов по Охинскому району на исполнении находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, который в установленные сроки для добровольного погашения задолженности не оплатил налоги в размере 156 тысяч рублей.

С целью принудительного взыскания задолженности представителем закона проведена имущественная проверка должника, в результате которой выявлено имущество в виде автотранспортного средства марки «Nissan X-Trail». В отношении автомобиля неплательщика было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. А затем совершен выход по месту жительства сахалинца с целью наложения ареста на автомобиль, который в последствии был оставлен должнику на ответственное хранение.

Дабы не лишиться транспортного средства, мужчина оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительный сбор в размере 7% от ее суммы.