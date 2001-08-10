Заместитель главного судебного пристава области ответит на вопросы анивчан

Жителей Анивского района приглашают на прием граждан. Мероприятие пройдет 26 июня в местном отделе судебных приставов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

В следующую среду на вопросы островитян будет отвечать замруководителя областного УФССП – заместитель главного судебного пристава области Елена Чупракова.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности ведомства.

Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 по адресу: Анива, ул. Ленина, 31. Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42441) 4-11-95, 4-29-48.

Напомним, кроме того у островитян есть возможность задать свои вопросы на официальном сайте УФССП.