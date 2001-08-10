Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2019
Сегодня 08:11
63,98|71,64|61,54
Открытый форум прокуратуры пройдет на Сахалине
11:28, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Открытый форум прокуратуры пройдет на Сахалине

Открытый форум прокуратуры Сахалинской области на тему «Обеспечение законности при соблюдении прав и интересов несовершеннолетних» состоится в областном центре. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В  форуме примут участие прокурор области Николай Рябов, председатель Общественной палаты области Владимир Иконников, руководители исполнительных  и представительных органов власти региона, контролирующих, правоохранительных органов, а также представители общественности.

Форум начнет свою работу в зале заседаний областной Думы 21 июня в 9:00 (ул. Чехова, 37).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?