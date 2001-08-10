Открытый форум прокуратуры пройдет на Сахалине

Открытый форум прокуратуры Сахалинской области на тему «Обеспечение законности при соблюдении прав и интересов несовершеннолетних» состоится в областном центре. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В форуме примут участие прокурор области Николай Рябов, председатель Общественной палаты области Владимир Иконников, руководители исполнительных и представительных органов власти региона, контролирующих, правоохранительных органов, а также представители общественности.

Форум начнет свою работу в зале заседаний областной Думы 21 июня в 9:00 (ул. Чехова, 37).