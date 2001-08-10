Островитян возили в вагонах с истекшим сроком службы

Пассажирская компания «Сахалин» и ее генеральный директор привлечены к административной ответственности. Основанием для этого явились результаты проверки соблюдения требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж\д транспорта, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областную транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, пассажирская компания перевозила островитян в пригородном железнодорожном составе, у которого истек срок службы. В настоящее время вагон отстранен от перевозок пассажиров.

За данное нарушение юридическое лицо обязано заплатить 60 000 штрафа, а должностному лицу вынесено предупреждение.

Постановления не вступили в законную силу, в связи с неистечением сроков обжалования.