Островитян возили в вагонах с истекшим сроком службы
Пассажирская компания «Сахалин» и ее генеральный директор привлечены к административной ответственности. Основанием для этого явились результаты проверки соблюдения требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж\д транспорта, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областную транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, пассажирская компания перевозила островитян в пригородном железнодорожном составе, у которого истек срок службы. В настоящее время вагон отстранен от перевозок пассажиров.
За данное нарушение юридическое лицо обязано заплатить 60 000 штрафа, а должностному лицу вынесено предупреждение.
Постановления не вступили в законную силу, в связи с неистечением сроков обжалования.
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