Тихоокеанское
информационное агентство
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17:27, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинец оплатил долг по транспортному налогу, чтобы не лишиться имущества

Совместный рейд провели судебные приставы и представители региональной МИФНС России №2 по адресам должников Невельского района. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное управление ФССП.

Так, в связи с игнорированием своих финансовых обязательств у одного из невельчан образовалась задолженность по исполнительному производству о взыскании транспортного налога и пени в размере 126 тысяч рублей. Зная о последствиях неисполнения требований исполнительных документов, принимать какие-либо меры к самостоятельному погашению задолженности он не торопился.

В ходе проведения рейда судебным приставом-исполнителем установлено имущество, принадлежащее должнику, которое незамедлительно было арестовано. В акт описи и ареста попала мебель и бытовая техника, на сумму соразмерную задолженности. Сотрудник ведомства разъяснил сахалинцу о его праве самостоятельно реализовать свое имущество.

В результате, чтобы не лишиться дорогого ему имущества, невельчанин оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор, за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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