Островные судебные приставы напоминают об онлайн-помощнике
Сахалинское управление ФССП напоминает гражданам о возможности мгновенно узнать о задолженности. Напомним, сделать это можно посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» или мобильному приложению «ФССП», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
Для этого необходимо в окне поиска ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения физического лица, либо название и адрес организации, либо номер исполнительного производства. В случае наличия задолженности, на экране отразится вся необходимая информация о возбужденном исполнительном производстве, включая контактный номер телефона судебного пристава-исполнителя, вид исполнительного документа, его номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, и сумма непогашенной задолженности по исполнительному документу.
Кроме того, мобильная версия «Банка данных исполнительных производств» - приложение «ФССП» - позволяет пользователям подписаться на обновления информации, чтобы оперативно получать уведомления о возбуждении новых исполнительных производств либо об изменениях в уже имеющихся.
Также, с помощью данного электронного сервиса в любом его виде можно погасить имеющуюся задолженность в режиме «онлайн». «Банк данных исполнительных производств» и соответствующее приложение поддерживают большинство популярных платежных систем.
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