Жительница Долинска вернула родительские права, чтобы не платить алименты

Долинчанка изменила образ жизни и восстановилась в родительских правах после привлечения к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление ФССП.

Судом на 44-летнюю жительницу Долинского района была возложена обязанность платить алименты на содержание её несовершеннолетней дочери, воспитываемой в детском доме, от исполнения которой она всячески уклонялась.

Предупреждения судебного пристава-исполнителя о последствиях неисполнения родительского долга сахалинка игнорировала, мер к официальному трудоустройству не предпринимала. Более того, неплательщица старалась всячески избегать общения с представителями закона и находилась в розыске.

В итоге, бездействие должницы привело к образованию задолженности в размере 195 тыс. рублей и обернулось для неё привлечением к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде 20 часов обязательных работ, а затем и уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ в виде 20 часов исправительных работ.

Вместе с тем, приговор суда повлиял на отношение гражданки к её материнским обязанностям. Она прошла курс лечения от алкогольной зависимости и, в результате, доказала в суде своё право воспитывать 15-летнюю дочь, восстановив себя в родительских правах. На основании данного судебного решения взыскание алиментов прекращено.