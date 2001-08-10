Южносахалинец погасил долг по кредиту, чтобы не лишиться телефона

Перспектива расстаться с мобильным телефоном, арестованным судебным приставом, побудила жителя Южно-Сахалинска принять меры к оплате кредита. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

В отношении должника в южно-сахалинском отделе судебных приставов №2 на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту в размере 196 тысяч рублей. Будучи уведомленным о последствиях неуплаты задолженности, гражданин не предпринимал попыток исполнить судебное решение, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя.

В итоге, установив в ходе беседы с должником мобильный телефон, представитель закона безотлагательно подвергнул гаджет аресту и изъятию. Чтобы не лишиться дорогого ему имущества, сахалинец в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объёме, а также исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.