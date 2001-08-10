Алиментщик из Поронайска задолжал своему ребёнку больше 400 тысяч рублей

Житель Поронайского района не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка и всячески избегал общения с судебными приставами, при этом сумма долга составила свыше 400 тысяч рублей. Проверка имущественного положения должника показала, что счетов в кредитных организациях он не имеет, а источники дохода мужчина скрывал, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

В результате, неуплата алиментных платежей свыше 2-х месяцев привела к составлению в отношении мужчины протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд признал неплательщика виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Более того, осознав последствия неисполнения судебного решения, он предоставил судебному приставу-исполнителю документ о трудоустройстве, куда будет направлена копия исполнительного документа с целью удержания задолженности по алиментам из его заработной платы.