Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2019
Сегодня 04:04
62,81|71,38|65,01
Глава Сахалинской области встретится с жителями Владимировки
11:39, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Алиментщик из Поронайска задолжал своему ребёнку больше 400 тысяч рублей

Житель Поронайского района не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка и всячески избегал общения с судебными приставами, при этом сумма долга составила свыше 400 тысяч рублей. Проверка имущественного положения должника показала, что счетов в кредитных организациях он не имеет, а источники дохода мужчина скрывал, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

В результате, неуплата алиментных платежей свыше 2-х месяцев привела к составлению в отношении мужчины протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд признал неплательщика виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Более того, осознав последствия неисполнения судебного решения, он предоставил судебному приставу-исполнителю документ о трудоустройстве, куда будет направлена копия исполнительного документа с целью удержания задолженности по алиментам из его заработной платы.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?