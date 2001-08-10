Алиментщик из Шахтёрска погасил долг, чтобы пользоваться своим имуществом
Житель Шахтёрска Углегорского района, обязанный ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, исполнял требования судебного приказа нерегулярно и не в полном объёме. Это привело к задолженности в размере 64 тысяч рублей. С оплатой долга в добровольном порядке мужчина не торопился, а общения с сотрудниками службы старался избегать, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.
При проверке имущественного положения должника установлено, что официального заработка и денежных средств на расчетных счетах должник не имеет. Однако, согласно поступившим ответам из регистрирующих органов, судебный пристав установил, что у сахалинца в собственности находятся автотранспортные средства и недвижимое имущество (помещение), в отношении которых вынес постановления о запрете регистрационных действий. Кроме того, в целях побуждения родителя к исполнению возложенных на него обязательств представитель закона ограничил его в пользовании специальным правом в виде управления транспортным средством и праве выезда за пределы страны.
Столкнувшись с подобным комплексом мер принудительного характера и оценив все последствия неуплаты алиментов, гражданин перечислил на депозитный счёт районного отдела судебных приставов сумму долга в полном объёме. В дальнейшем, денежные средства поступили на расчётный счёт взыскателя.
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