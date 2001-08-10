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13:48, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Южносахалинка получила условный срок за контрабанду стероидов
Южно-Сахалинский городской суд вын6ес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в контрабанде сильнодействующих веществ, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинскую транспортную прокуратуру.
Установлено, что обвиняемая занималась силовыми видами спорта и для наращивания мышечной массы заказала в интернете сильнодействующие вещества (стероиды). За товар она заплатила более 11 тысяч рублей.
Женщина была задержана сотрудниками таможни в отделении почтовой связи при получении посылки.
Суд назначил островитянке наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно.
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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
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