Южносахалинка получила условный срок за контрабанду стероидов

Южно-Сахалинский городской суд вын6ес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в контрабанде сильнодействующих веществ, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинскую транспортную прокуратуру.

Установлено, что обвиняемая занималась силовыми видами спорта и для наращивания мышечной массы заказала в интернете сильнодействующие вещества (стероиды). За товар она заплатила более 11 тысяч рублей.

Женщина была задержана сотрудниками таможни в отделении почтовой связи при получении посылки.

Суд назначил островитянке наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно.