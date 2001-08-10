Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июня 2019
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Южносахалинка получила условный срок за контрабанду стероидов
14:40, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Охинец едва не лишился имущества из-за неуплаты штрафа

В отделе судебных приставов по Охинскому району в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 150 тысяч рублей. Охинец нарушил требования к производству или обороту этилового спирта, алкогольной продукции. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

Исполнять свои финансовые обязательства мужчина не торопился. В связи с этим, по истечению установленного законодательством срока для добровольной оплаты долга, судебный пристав-исполнитель выехал по месту жительства неплательщика с целью проверки его имущественного положения.

В итоге, во избежание ареста имущества, находящегося в квартире, охинец безотлагательно произвел оплату штрафа в полном объёме, а также оплатил исполнительский сбор в размере 7% от размера долга, вынесенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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