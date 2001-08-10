Больше 370 сахалинцев обратились к приставам в День приёма граждан

День единого приема граждан прошел в региональном управлении ФССП и его структурных подразделениях. 27 июня любой гражданин или представитель юридического лица мог обратиться к должностным лицам и получить интересующую информацию по вопросам, касающимся деятельности службы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках мероприятия к судебным приставам обратились 372 сахалинца.

Жителей области интересовали вопросы взыскания алиментных, кредитных и коммунальных платежей, предоставления отсрочки оплаты задолженностей, снятия временного ограничения выезда за пределы страны, вопросы о порядке реализации арестованного имущества должников, а также и другие актуальные вопросы исполнения требований исполнительных документов, на которые, в свою очередь, были даны подробные ответы. По некоторым вопросам, требующим детального рассмотрения, гражданам будут предоставлены письменные ответы. Кроме того, 96 сахалинцев, являющиеся должниками, получив разъяснения судебных приставов, произвели оплату задолженности в размере 1 742 000 рублей.