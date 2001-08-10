Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2019
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10:30, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Чтобы не лишиться дивана, невельчанин погасил долг по налогам

В отделе судебных приставов по Невельскому району на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина о взыскании налоговой задолженности в размере 33 тыс. рублей. Однако исполнять свои финансовые обязательства мужчина не торопился, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на региональное управление ФССП.

В связи с этим судебные пристыва выехали к месту жительства должника, где арестовали его угловой диван на сумму соразмерную задолженности. Мебель оставили владельцу с предупреждением об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ.

Осознав своё положение, сахалинец отказался от права на самостоятельную реализацию арестованного имущества и в кратчайшие сроки погасил сумму долга в полном объёме, а также оплатил исполнительский сбор, вынесенный в связи с неуплатой задолженности в установленный законодательством срок и составляющий 7% от её размера.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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