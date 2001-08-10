Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2019
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11:15, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Южносахалинец задолжал своему ребёнку почти 300 тысяч рублей

Житель Южно-Сахалинска оплатил задолженность по алиментам лишь из-за ограничения в праве пользования водительским удостоверением, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Мужчина решением суда обязан ежемесячно выплачивать 7 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребёнка, однако родительские обязанности исполнял нерегулярно, в результате чего сумма задолженности по алиментам составила почти 300 тысяч рублей.

Проверка имущественного положения южно-сахалинца показала, что официально он нигде не работает и имущества, принадлежащего на праве собственности, не имеет, а застать дома сотрудникам службы его не представлялось возможным. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении права на выезд за пределы РФ и постановление о временном ограничении в пользовании специальным правом в виде управления транспортным средством.

Оказалось, что невозможность передвижения в статусе водителя стала весомым стимулом в кратчайшие сроки явиться в отдел судебных приставов и представить документ о погашении задолженности в полном объёме.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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