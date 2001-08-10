Невельчане погасили долги за свет только после вмешательства приставов

В отделе судебных приставов по Невельскому району в отношении двух местных жителей были возбуждены исполнительные производства о взыскании 10 тысяч рублей за неуплаченные квитанции за электроэнергию. Однако сахалинцы в установленный законом срок оплату долга так и не произвели, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

В связи с этим, выехав по месту жительства должников, судебный пристав-исполнитель произвел арест их телевизора марки «Samsung», который был оставлен на ответственное хранение владельцам с предупреждением об уголовной ответственности в случае растраты, сокрытия, отчуждения или передачи арестованного имущества третьим лицам. Также сотрудник ведомства разъяснил гражданам их право самостоятельно реализовать свое имущество, от которого они отказались.

В результате, чтобы не лишиться телевизора, граждане безотлагательно произвели оплату задолженности в полном объёме, а также оплатили исполнительский сбор, вынесенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа, в размере 1000 рублей.