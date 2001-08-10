Судебные приставы напоминают сахалинцам о "телефоне доверия"
Сахалинское управление Федеральной службы судебных приставов напоминает о «телефоне доверия» и призывает граждан и представителей юридических лиц, располагающих сведениями о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц ведомства, незамедлительно сообщать об этом по номеру 8 (4242) 72-29-78, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В своем сообщении обратившмуся необходимо назвать фамилию, имя, отчество, номер домашнего, мобильного или рабочего телефона, а также почтовый адрес. За соблюдение конфиденциальности полученных сведений работники Управления несут персональную ответственность. По каждому обращению проводится проверка, а заявителю в письменном виде направляется обоснованный ответ.
Кроме того, в рабочее время функционирует «автоматический секретарь» 8(4242) 50-05-51, на автоответчике которого можно оставить конфиденциальное сообщение по вопросам, касающимся работы службы.
Приставы призывают местных жителей незамедлительно сообщать о совершенных либо совершаемых преступлениях и иных правонарушениях в сфере исполнительного производства.
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