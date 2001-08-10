Больше 50 административных дел возбудила Сахалинская таможня с начала года

По результатам проверок соблюдения предпринимателями валютного законодательства, проведенных Сахалинской таможней в первом полугодии 2019 года, выявлено 32 нарушения. Это вдвое больше, чем в первой половине прошлого года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу таможни.

Всего в прошедшем полугодии сахалинские таможенники провели 28 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства, по результатам которых выявлено 32 нарушения. В первой половине 2018 года было выявлено 16 подобных нарушений.

По результатам проверок в первой половине 2019 года Сахалинская таможня возбудила 52 дела об административных правонарушениях по ст.15.25 КоАП РФ. Из них два дела возбуждено по факту осуществления незаконных валютных операций, 49 дел – за нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности, 1 дело – за нарушение установленных сроков по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенный товар.

Сумма нарушений по фактам осуществления незаконных валютных операций и нарушения установленных сроков по возврату в РФденег, уплаченных нерезиденту за неввезенный товар (ч. 1 и ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ), составила 12,9 миллиона рублей.