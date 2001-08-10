Больше 50 административных дел возбудила Сахалинская таможня с начала года
По результатам проверок соблюдения предпринимателями валютного законодательства, проведенных Сахалинской таможней в первом полугодии 2019 года, выявлено 32 нарушения. Это вдвое больше, чем в первой половине прошлого года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу таможни.
Всего в прошедшем полугодии сахалинские таможенники провели 28 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства, по результатам которых выявлено 32 нарушения. В первой половине 2018 года было выявлено 16 подобных нарушений.
По результатам проверок в первой половине 2019 года Сахалинская таможня возбудила 52 дела об административных правонарушениях по ст.15.25 КоАП РФ. Из них два дела возбуждено по факту осуществления незаконных валютных операций, 49 дел – за нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности, 1 дело – за нарушение установленных сроков по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенный товар.
Сумма нарушений по фактам осуществления незаконных валютных операций и нарушения установленных сроков по возврату в РФденег, уплаченных нерезиденту за неввезенный товар (ч. 1 и ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ), составила 12,9 миллиона рублей.
Комментарии - 0
Другие
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
12:21 20 Июня Сахалинские кендоисты стали четвертыми на соревнованиях в Корее
13:30 21 Июня Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?