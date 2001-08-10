Южносахалинец погасил миллионный долг, чтобы распоряжаться недвижимостью
Житель областного центра своевременно не исполнил свои финансовые обязательства перед юридическим лицом, что привело к судебным разбирательствам. А затем и возбуждению в отношении него исполнительного производства о взыскании 1,9 млн рублей различных видов платежей. Однако с исполнением судебного решения в добровольном порядке мужчина не торопился, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
При проверке имущественного положения должника установлено, что он официально не трудоустроен, денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях не имеет, а застать его дома судебным приставам не представлялось возможным, ввиду частых разъездов неплательщика. Вместе с тем, согласно поступившим ответам из регистрирующих органов, представитель закона установил, что в г. Холмске у мужчины в долевой собственности находится квартира площадью 51 кв.м., в отношении которой вынес постановление о запрете регистрационных действий.
Узнав о наложенном запрете в отношении недвижимости, сахалинец связался по телефону с судебным приставом-исполнителем и высказал требование его отменить, пояснив, что планирует продажу помещения. Осознав в ходе беседы с сотрудником службы, что данная процедура невозможна без погашения задолженности, должник в течение 3 дней исполнил свои обязательства перед взыскателем в полном объёме, а также оплатил исполнительский сбор, назначенный за несвоевременное исполнение требования исполнительного документа, в размере 132 тысяч рублей.
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