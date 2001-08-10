«ЕР» добилась бесплатного пользования парковкой для инвалидов

«Единая Россия» добилась законодательного закрепления бесплатного пользования парковкой для людей с ОВЗ в любом регионе. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, упрощающий гражданам с ограниченными возможностями здоровья процедуру получения мер социальной поддержки и услуг. В нем учтена поправка «Единой России» о праве на бесплатную парковку для людей с ОВЗ во всех регионах страны.

Как пояснил координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, к моменту вступления закона в силу госорганы и органы местного самоуправления смогут принимать решения о предоставлении права бесплатной парковки на основании сведений из общероссийского электронного реестра инвалидов. «Данный Федеральный реестр позволяет наладить межведомственное взаимодействие. Одним из примеров такого межведомственного взаимодействия являются вопросы совершенствования предоставления права инвалиду на бесплатное использование мест на парковках общего пользования независимо от города проживания», - сказал он.

По словам парламентария, благодаря Федеральному реестру будет исключена ситуация, когда человека с инвалидностью, приехавшего из другого города и имеющего право на бесплатную парковку, могут оштрафовать из-за того, что сведений о нем нет в региональном реестре. Кроме того, благодаря принятому закону человек с ОВЗ получит возможность через личный кабинет вносить в реестр сведения о транспорте, на котором он передвигается.

«Так как человек может поменять транспортное средство, у него будет возможность внести в Федеральный реестр сведения о нем, - сказал Терентьев. - Тем самым мы исключим такую ситуацию, когда инвалида автоматически штрафуют при видеофиксации, потому что сейчас система фиксации нарушений не видит знак «Инвалид», а видит только номерной знак автомобиля».

Принятие закона, по словам парламентария, позволит в дальнейшем развивать Федеральный реестр людей с инвалидностью для более удобного предоставления им муниципальных и государственных услуг.

«Сегодня справку, которая подтверждает инвалидность, надо везде носить с собой и показывать при необходимости. Развитие сервиса предоставления информации из электронного Федерального реестра инвалидов позволит оказывать государственные услуги и меры социальной поддержки без предоставления бумажных справок. В будущем к этому Федеральному реестру будут присоединены органы государственной власти и органы местного самоуправления», - заключил Терентьев.

Напомним, «Единая Россия» внесла ко второму чтению законопроекта, упрощающего порядок предоставления муниципальных и госуслуг инвалидам на основе сведений из Федерального реестра инвалидов, поправку, суть которой заключается в уточнении механизма реализации права инвалида пользоваться бесплатно местами для парковки своего транспортного средства. Эта поправка позволит инвалидам пользоваться бесплатной парковкой на специальных местах в любом городе России.

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. С этого дня устанавливается переходный период сроком на шесть месяцев, в течение которого инвалиду (его законному или уполномоченному представителю) предоставляется возможность подачи заявления для размещения сведений о своем транспортном средстве в Федеральном реестре инвалидов. На этот же срок допускается применение опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования, который выдается в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств в порядке, установленном до дня вступления в силу закона.