Сахалинское предприятие выплатило долги по зарплате после общения с приставом
Не желая столкнуться с принудительными мерами службы судебных приставов, невельское строительное предприятие исполнило свои финансовые обязательства перед работниками в установленный законодательством срок. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
Суд обязал муниципальное унитарное предприятие выплатить двум своим работникам недоначисленную за 3 месяца заработную плату на общую сумму 78,6 тыс. рублей. В дальнейшем, соответствующие исполнительные листы поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Невельскому району.
Представителю юридического лица, явившемуся по вызову судебного пристава-исполнителя, было разъяснено, что в случае неисполнения требований исполнительных документов в срок, установленный для добровольного исполнения, будут предприняты меры принудительного характера, в том числе арест и изъятие имущества компании, а также взыскание исполнительского сбора в размере 7 % от суммы долга по каждому исполнительному производству.
Осознав, что несвоевременная оплата долга грозит не только риском лишиться имущества, но и дополнительными затратами, должник оплатил задолженность в полном объёме в кратчайшие сроки.
Всего УФССП России по Сахалинской области за первое полугодие текущего года окончено фактическим исполнением 147 исполнительных производств данной категории на общую сумму 10 млн. рублей, взыскано за 6 месяцев 2019 года 10,7 млн. рублей заработной платы. На данный момент в Управлении на исполнении находится 72 исполнительных производства по оплате труда на общую сумму 10,4 млн. рублей.
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