Заместитель главного судебного пристава области встретится с анивчанами
В следующий вторник, 23 июля, заместитель руководителя сахалинского управления ФССП – заместитель главного судебного пристава области Иван Угрюмов проведет выездной прием граждан в отделе судебных приставов по Анивскому району. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности службы судебных приставов.
Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 часов по адресу: г. Анива, ул. Ленина, д. 31. Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42441) 4-11-95, 4-29-48.
Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте УФССП в разделе «Интернет-приемная».
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