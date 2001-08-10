Макаровские приставы поймали злостного должника в гостях у другого

В ходе рейдового мероприятия сотрудники отдела судебных приставов по Макаровскому району осуществили выход по месту жительства должника, имеющего два административных штрафа ГИБДД на сумму 1000 рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

Дома сахалинец оказался не один, у него гостил знакомый, который в настоящее время проживает в Республике Корея. Проверив документы гостя, являющегося гражданином РФ, по ведомственной базе данных, судебный пристав-исполнитель установил, что он также имеет задолженность — 24 штрафа за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 18300 рублей.

В итоге, получив разъяснения представителя закона о всех последствиях неуплаты указанных штрафов, в частности в виде мер принудительного характера, мужчины безотлагательно погасили свои задолженности.