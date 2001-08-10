Алиментщик из Охи задолжал дочери более 140 тысяч рублей

Житель Охинского района рискует лишиться инормарки из-за задолженности по алиментным платежам. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления судебных приставов.

Решением суда мужчина обязан ежемесячно выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребёнка, однако, зная о последствиях неисполнения решения суда, алименты не платил. В результате, задолженность охинца составила более 140 тыс. рублей.

Проверка имущественного положения должника установила отсутствие официального заработка и денежных средств на его счетах в кредитных организациях, однако в его собственности находится автотранспортное средство марки «Mitsubishi Delica». Кроме того, согласно информации, представленной УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, установлено наличие у неплательщика специального права на управление автотранспортом.

На приём к судебному приставу-исполнителю гражданин не являлся, а застать неплательщика по адресу, указанному в исполнительном документе, не представлялось возможным. В связи с этим, он и его имущество были объявлены в розыск.

Установив, в итоге, местонахождение должника и автомобиля, сотрудник ведомства подверг транспортное средство аресту и оставил на ответственное хранение должнику без права пользования с предупреждением об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или передачу арестованного имущества третьим лицам.

Если родитель в ближайшее время не оплатит долг в полном объёме, автомобиль будет передан на реализацию, а вырученные от продажи денежные средства перечислены взыскателю.