Сахалинец принёс наркотики в суд и получил 3 года условно
Выявленный и задержанный судебными приставами по ОУПДС гражданин, пытавшийся пройти в здание Южно-Сахалинского городского суда с наркотиками, приговорен к лишению свободы. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на прес-службу регионального управления ФССП.
В апреле 2017 года судебный пристав по ОУПДС предложил очередному гражданину, прибывшему для участия в судебном заседании, выложить имеющиеся металлические и запрещенные к проносу в здание cуда предметы и пройти осмотр с помощью технических средств охраны, в ходе которого у посетителя в левом кармане куртки обнаружился сверток из скотча. После обнаружения подозрительного предмета гражданин предпринял попытку бегства, однако, благодаря слаженным действиям судебных приставов по ОУПДС, мужчина был задержан на лестничном пролёте.
После предварительной проверки выявленного свертка органами внутренних дел нарушитель был передан сотрудникам полиции в установленном порядке. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что в изъятом свертке действительно находилось наркотическое вещество растительного происхождения, которое сахалинец приобрел и хранил для личного употребления, вследствие чего в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.
По итогам расследования данного дела суд признал гражданина виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и приговорил к условному лишению свободы сроком на 3 года с испытательным сроком на аналогичный срок.
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