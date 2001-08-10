Охинец не смог продать автомобиль из-за долгов

В отделе судебных приставов по Охинскому району было возбуждено 5 исполнительных производств в отношении местного жителя. Мужчина задолжал в пользу государства, коммунальных компаний и предприятий топливно-энергетического комплекса в совокупности 107 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

Будучи уведомленным о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, гражданин в установленный законом срок оплату долгов так и не произвел.

При выходе по месту жительства должника судебному приставу-исполнителю не удалось застать его дома. Денежных средств на расчётных счетах в кредитных организациях мужчина не имеет, однако, согласно сведениям ГИБДД, в его собственности находятся 2 автомобиля марки «Toyota Carina» и «Honda Civic Ferio», в отношении которых представитель закона вынес постановления о запрете на регистрационные действия.

В результате, данная мера и побудила неплательщика явиться в отдел судебных приставов с целью отменить данное ограничение, препятствующее перерегистрации его транспортного средства на нового владельца. Осознав, что это невозможно без погашения задолженностей, мужчина оплатил сумму долга, а также почти 8 тыс. рублей исполнительского сбора, назначенного за неуплату задолженности в установленный законом срок.