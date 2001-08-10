Замруководителя областного УФССП встретится с жителями Долинска

В следующую среду, 31 июля, в отделе судебных приставов по Долинскому району состоится выездной прием граждан. Его проведет замруководителя регионального управления ФССП – заместитель главного судебного пристава области Еленой Чупраковой, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Жители Долинского района смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности УФССП.

Прием граждан пройдет с 11.00 до 13.00 часов по адресу: г. Долинск, ул. Владивостокская, д. 25. Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42442) 2-76-47, 2-73-51.