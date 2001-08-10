Житель Тымовского отработает неоплаченный штраф

Житель пгт. Тымовское своевременно не оплатил административный штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде, что привело к еще одному административному наказанию. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения мужчина лишен водительских прав и оштрафован судом по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ на сумму 30 тысяч рублей. Зная о необходимости оплаты административного штрафа в 60-дневный срок, сахалинец проигнорировал решение суда.

На приём к судебному приставу-исполнителю неплательщик также не торопился и, в результате, был доставлен в отдел судебных приставов принудительно, где в отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы долга, обязательных работ или административного ареста. Рассмотрев материалы административного дела, суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

В итоге, не желая сталкиваться с повторным привлечением к административной ответственности и иными мерами принудительного характера, мужчина погасил сумму задолженности в полном объёме.