Житель Тымовского отработает неоплаченный штраф
Житель пгт. Тымовское своевременно не оплатил административный штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде, что привело к еще одному административному наказанию. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения мужчина лишен водительских прав и оштрафован судом по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ на сумму 30 тысяч рублей. Зная о необходимости оплаты административного штрафа в 60-дневный срок, сахалинец проигнорировал решение суда.
На приём к судебному приставу-исполнителю неплательщик также не торопился и, в результате, был доставлен в отдел судебных приставов принудительно, где в отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы долга, обязательных работ или административного ареста. Рассмотрев материалы административного дела, суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.
В итоге, не желая сталкиваться с повторным привлечением к административной ответственности и иными мерами принудительного характера, мужчина погасил сумму задолженности в полном объёме.
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