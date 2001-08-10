Ветеринарные документы на Сахалине и в Приморье оформляли с нарушениями
С начала года специалисты регионального управления Россельхознадзора возбудили 171 административное производство по факту нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в Приморье и на Сахалине. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Основными видами нарушений явились:
- несвоевременное гашение эВСД – 148 административных дел;
- внесение в «Меркурий» через инвентаризацию рыбопродукции - 7 административных дел;
- оформление эВСД не уполномоченным лицом – 4 административных дела;
- оформление эВСД на продукцию без проведения ВСЭ – 3 административных дела;
- ошибки при оформлении эВСД должностных лиц госветслужбы Приморского края – 9 административных дел.
В адрес хозяйствующих субъектов направлено 21 письмо–предупреждение с описанием нарушений для принятия мер по недопущению в дальнейшем подобных нарушений при оформлении эВСД.
По результатам проведенного анализа за внесение во ФГИС «Меркурий» заведомо ложных сведений аннулирована регистрация шести пользователей ФГИС «Меркурий» из 5 хозяйствующих субъектов.
Отметим, с начала года в Приморском крае и Сахалинской области с помощью информационной системы «Меркурий» оформлено 10 232 781 эВСД. Из них на территории Приморского края - более 7,6 миллионов эВСД, на территории Сахалинской области - более 2,5 миллионов эВСД.
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