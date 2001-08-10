Жительница Ноглик оплатила долги за ЖКХ, чтобы не лишиться имущества

В отделе судебных приставов по Ногликскому району было возбуждено два исполнительных производства в отношении местной жительницы. Она задолжала в пользу коммунальных компаний более 50 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УФССП, в целях принудительного взыскания долга судебный пристав наложил арест на домашнее имущество, принадлежащее должнице, в акт описи и ареста попала её бытовая техника и мебель. Представитель закона разъяснил гражданке её право самостоятельно реализовать имущество стоимостью не более 30 тысяч рублей.

Обдумав свое положение и не желая лишиться нажитого имущества, а также обременять себя дополнительными затратами, женщина в кратчайшие сроки погасила всю сумму задолженности и исполнительский сбор за несвоевременное принятие мер к оплате долга.