Долинское предприятие рискует лишиться имущества на 67 млн рублей

В отдел судебных приставов по Долинскому району поступил исполнительный документ о взыскании долга в размере 75 миллионов рублей. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УФССП, ООО «Чистый остров» не исполнил условия договора займа, что привело к судебным разбирательствам. В результате, суд удовлетворил иск и обязал ответчика выплатить крупную денежную сумму в пользу истца. В добровольном порядке должник оплатил только 9 миллионов рублей.

Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника и установил отсутствие денежных средств на счетах в кредитных организациях, автотранспорта и недвижимости в собственности юридического лица, в связи с чем наложил арест на промышленное оборудование на сумму 67 миллионов рублей.

Если в ближайшее время долг не будет погашен в полном объеме, промышленное оборудование будет передано на принудительную реализацию на публичных торгах.