Предпринимателей проконсультируют в областной прокуратуре
В прокуратуре Сахалинской области состоится прием предпринимателей. В следующий вторник, 6 августа, всех желающих проконсультируют по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28 (здание областнйо прокуратуры). С 10 до 13 и с 14 до 17 часов прием будут осуществлять начальники структурных подразделений и иные уполномоченные лица, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
Отметим, в этот день на вопросы предпринимателей ответят не только в областном центре, но и в районных и природоохранных прокуратурах.
На приеме хозяйствующие субъекты могут подать обращения со сведениями о нарушениях их прав, требований федерального законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также противодействия коррупции.
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