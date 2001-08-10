Приставы Южно-Сахалинска освободили земельный участок от автостоянки
В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств было возбуждено исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя. Предметом исполнения являлось освобождение земельного участка площадью 5000 кв.м., расположенного на пересечении улиц Комсомольской и Пограничной Южно-Сахалинска, на котором была временно расположена платная автостоянка «Мишель», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УФССП.
В связи с тем, что в пятидневный срок должник решение суда не исполнил, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей и назначен новый срок. Однако к освобождению земельного участка должник так и не приступил.
В итоге, взыскателю было предложено воспользоваться своим правом, исполнить решение суда самостоятельно. В присутствии представителей власти был обеспечен доступ на территорию автостоянки и земельный участок освобожден от хозяйственной постройки в виде домика для охраны, а владельцы автотранспорта получили уведомление о ликвидации автостоянки «Мишель». В дальнейшем должнику предстоит оплатить расходы за проведенные работы.
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