Сахалинка едва не лишилась имущества из-за долгов

В отделе судебных приставов по Александровск-Сахалинскому району было возбуждено три исполнительных производства в отношении местной жительницы. Женщина задолжала в пользу коммунальной компании и кредитной организации сумму в размере более 45 000 рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Будучи уведомленной о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, гражданка в установленный законом срок оплату долгов так и не произвела.

Судебным приставом-исполнителем был принят комплекс мер принудительного исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах. Так, сотрудник ведомства сделал запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, а также вынес постановление о временном ограничении права на выезд за пределы РФ. Согласно полученным ответам установлено, что счетов в финансово-кредитных организациях женщина не имеет, однако в её собственности находится автомобиль, в отношении которого представитель закона вынес постановление о запрете на регистрационные действия.

В результате, данная мера и побудила неплательщицу явиться в отдел судебных приставов с целью отменить ограничение для продажи транспортного средства. В ходе беседы судебный пристав-исполнитель разъяснил, что отмена вынесенного постановления возможна лишь после погашения задолженности. В итоге, чтобы не сорвать сделку по продаже автомобиля, женщина в кратчайшие сроки оплатила сумму долга в полном объёме, а также исполнительский сбор, назначенный за неуплату задолженности в установленный законом срок.