Главный судебный пристав Сахалинской области ответит на вопросы островитян
В предстоящий четверг, 8 августа, в региональной приемной президента пройдет прием граждан. Его проведет руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – главный судебный пристав Андрей Кононов.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП, мероприятие пройдет с 15:00 по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 39в, каб. № 102.
Все желающие смогут получить интересующую информацию по вопросам исполнения требований исполнительных документов, применения к должникам мер принудительного характера и другим направлениям деятельности службы судебных приставов.
Предварительно записаться на прием можно по телефону: 8 (4242) 72-25-02, заявки будут приниматься до 6 августа включительно. Также запись ведется и в приемной президента по телефону: 8 (4242) 67-03-85.
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