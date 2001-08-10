Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2019
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10:30, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинец оплатил уголовный штраф, чтобы избежать более сурового наказания

Сахалинец оплатил уголовный штраф в ходе рассмотрения судебного заседания, чтобы не ухудшить своё положение более строгим видом наказания. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

Житель Корсаковского района был привлечён к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей за совершение кражи.

Будучи уведомленным о последствиях неуплаты штрафа в добровольном порядке в установленные законодательством сроки, гражданин предупреждения судебного пристава-исполнителя проигнорировал и стал избегать общения с ним. В связи с этим, сотрудник ведомства обратился в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания.

По данному факту состоялось судебное заседание, в ходе которого мужчина в срочном порядке погасил задолженность в полном объёме и представил судебному приставу-исполнителю квитанцию. А представитель закона, в свою очередь, отозвал представление в связи с фактическим исполнением должником требования исполнительного документа.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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