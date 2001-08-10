Cахалинских водителей проверили на наличие долгов

Судебные приставы по взысканию административных штрафов совместно с сотрудниками южно-сахалинского отделения ГИБДД с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» проверили местных водителей на наличие неоплаченных задолженностей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УФССП.

Таким образом представители закона проверили на наличие неоплаченных долгов около 60 водителей, в результате чего фактическим исполнением окончено 119 исполнительных производств на общую сумму 115 000 рублей.

В результате проведенных совместных рейдовых мероприятий выявлено 52 должника, в том числе имеющих 10 и более штрафов, либо не владеющих информацией об имеющихся на принудительном исполнении административных штрафах.

Подобные рейды являются хорошим напоминанием для должников и проводятся регулярно во всех районах области. Как показывает практика, после проведенных мероприятий граждане более активно начинают оплачивать в добровольном порядке долги по исполнительным документам, отмечают в ведомстве.