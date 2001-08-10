Сахалинская фирма заплатила 6 млн рублей за непоставленный товар
Нарушение валютного законодательства компанией, занимающейся производством цемента, выявила Сахалинская таможня. Фирма перевела на счета иностранных поставщиков по разным контрактам 6,2 млн рублей за товары, которые не получила.
Как сообщили ТИА "Острова" в ведомстве, контракты на поставку оборудования, строительных и расходных материалов для цементного завода сахалинская компания заключила в 2014 году с китайскими партнерами.
Таможенники провели проверку, которая показала, что товары заказчику поставлены не были, в то время как денежные средства на счета поставщиков заказчик перевел. По трем контрактам сумма переводов составила 6,2 млн рублей.
В отношении фирмы и генерального директора возбуждены дела. Фирма рискует заплатить штраф до одного размера денежных средств, не возвращенных в РФ.
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