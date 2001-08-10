Островитяне пытались пронести в суд запрещённые предметы больше 800 раз

В первом полугодии 2019 года сахалинские судебные приставы не допустили пронос в здания судов свыше 800 запрещённых, опасных для участников судебных процессов предметов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

За отчётный период при осуществлении пропускного режима в зданиях судов судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Сахалинской области пресекли 863 попытки проноса гражданами запрещенных предметов. В их числе: 3 единицы огнестрельного оружия, 6 единиц газового и травматического оружия, 48 единиц боеприпасов, 32 единицы холодного оружия и 774 иных предмета, представляющих угрозу для безопасности окружающих. В основном, такими предметами являются складные ножи, маникюрные ножницы, лезвия, газовые баллончики, отвертки и т.д.

Так, например, в мае текущего года у посетительницы Охинского городского суда при осмотре с использованием технических средств охраны при себе был обнаружен пневматический пистолет МР-654К-32, не требующий разрешения на ношение, а в июне 2019 года при осуществлении пропускного режима в здании Тымовского районного суда судебные приставы по ОУПДС обнаружили у гражданина складной нож длиной 10 сантиметров.

Благодаря бдительности судебных приставов по ОУПДС все запрещённые предметы были своевременно выявлены, их пронос в здания суда благополучно предотвращен, а владельцы выявленных предметов предупреждены сотрудниками службы о недопустимости подобных действий впредь.

УФССП России по Сахалинской области в очередной раз напоминает, что граждане с запрещенными к проносу предметами в здания судов не допускаются, а также предупреждает о привлечении нарушителей к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила» в случае повторной попытки проноса запрещённых предметов.