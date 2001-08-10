С начала года больше 30 тысяч сахалинцев задолжали банкам
В 2019 году наблюдается значительный рост количества исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности. В первой половине текущего года на исполнении в сахалинском управлении ФССП находилось 37080 исполнительных производств по взысканию денежных средств с физических (36755) и юридических (325) лиц в пользу кредитных организаций, что на 10305 исполнительных производств больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Данная категория исполнительных производств занимает 2-ое место по количеству находящихся в текущем году производств — 12% от общего числа.
Всего сахалинцы задолжали банкам свыше 6,8 млрд рублей, а островные компании — 1,4 млрд рублей. Благодаря работе судебных приставов всего в отчётном периоде было окончено и прекращено 8083 исполнительных производства на сумму свыше 818 млн рублей, из них в отношении физических лиц 8042 на сумму 738 млн рублей. При этом лишь 1028 исполнительных производств исполнено должниками в добровольном порядке, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
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