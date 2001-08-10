Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2019
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10:40, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Заместитель главного судебного пристава области ответит на вопросы охинцев

В следующую среду, 21 августа, замруководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава Сахалинской области Иван Угрюмов проведет выездной прием граждан. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу УФССП.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Прием граждан состоится с 10.00 до 13.00 по адресу: Оха, ул. Советская, д. 31. Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8 (42437) 3-90-29.

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