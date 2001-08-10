Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2019
Сегодня 04:49
65,89|73,46|59,44
Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске
10:14, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Южносахалинец оплатил алименты, боясь стать пешеходом

Ограничение специального права на управление автотранспортом побудило жителя Южно-Сахалинска оплатить задолженность по алиментам. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

По решению суда мужчина обязан выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребёнка, однако в результате нерегулярных выплат алиментов у него образовалась задолженность в размере 95 тысяч рублей.

В связи с этим, судебный пристав-исполнитель принял в отношении должника комплекс мер принудительного характера, в том числе ограничил выезд  за пределы страны, наложил арест на его расчетные счета в кредитных организациях, вынес постановление об ограничении в специальном праве в виде управления транспортным средством, а также в очередной раз предупредил неплательщика об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Осознав, что из-за долга перед ребёнком придётся отказаться от статуса «водителя», родитель в кратчайшие сроки явился в отдел судебных приставов и погасил имеющуюся задолженность в полном объеме.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?