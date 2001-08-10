Главный пристав Сахалинской области встретится с углегорцами

В следующую пятницу, 23 августа, в Углегорске пройдет прием граждан. Его проведет руководитель регионального управления федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав Сахалинской области Андрей Кононов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ФССП.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям службы судебных приставов.

Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 часов по адресу: ул. Свободная, 42, кв. 13. Предварительная запись на прием ведется по телефону 8 (42-432) 4-53-48.

Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте УФССП России.